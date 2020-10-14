501 إصابة جديدة بكورونا و 481 حالة تعافٍ

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 501 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 340,590 حالة.

وأوضح تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة

ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5108 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 481 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 326,820 حالة .

ولفت التقرير إلى أن هناك 8662 حالة نشطة حالياً، من بينها 830 حالة حرجة.

الحالات الجديدة المسجلة بفيروس ⁧#كورونا⁩ بحسب مدن ⁧#المملكة⁩: