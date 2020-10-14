بسبب كورونا.. ثلث العاملين يفضلون العمل من المنزل

نرمين عباس

كشف مسح أجرته شركة “سيسكو سيستمز” بأن نحو 9 من بين 10 موظفين يرغبون في أن يكون العمل عن طريق المنزل أو من المكتب

وذلك للحد من القيود المتعلقة بجائحة كورونا وللشعور بإستقلالية أكبر تسمح لهم بتحديد ساعات عملهم

وأظهر المسح أن “كوفيد-19” غير سريعاً نظرة العاملين تجاه عملهم من المنزل

بعد ان ظهر أن ثلث العاملين أصبحوا أكثر إدراكاً لفوائد وتحديات أداء وظيفتهم عن بعد

وذكر التقرير الصادر اليوم، أنه علي الرغم من أن نسبة 5% فقط من الذين شملهم الإستطلاع

كانوا يعملون عن طريق المنزل قبل الحجر

والأن أصبح 87% من العاملين يريدون أن يكون بمقدورهم إختيار أين وكيف ومتي يعملون علي أداء وظائفهم

وقال نائب رئيس شركة سيسكو “جوردون تومسون”، أنه يتعين علي الشركات الآن إعادة النظر تجاه إسلوب العمل

للمساعدة في تلبية متطلبات العاملين الجديدة الذين أعطوا الأولوية للإتصالات الفعالة والتعاون قبل كل شيئ

وأضاف “أنه يتعين إستخدام التكنولوجيا وذلك لضمان سلامة الموظفين وآمن بياناتهم في بيئة العمل سواء كان من المنزل أو عن طريق المكتب”

وشمل الإستطلاع آراء 10 آلاف شخص في 12 سوق مختلف بأوروبا والشرق الأوسط وروسيا