بالصور.. طريقة عمل مربعات الكنافة بالقشطة والباف باستري

البلاد – نيفين عباس

الكنافة من أطباق الحلوي الشرق أوسطية المفضلة للجميع، ونقدم لكِ طريقة مميزة لعمل مربعات الكنافة مع حشو القشطة والباف باستري

المقادير اللازمة

للكنافة

نصف كيلو كنافة مجمدة

كوب سمن مذوب أو زبدة

مربعات عجينة باف باستري مثلجة

مربي زهر ليمون وفستق مفروم للتقديم

لحشو القشطة

2 عبوة قشطة

6 ملعقة كبيرة نشا الذرة

نصف كوب حليب كامل الدسم

نصف كوب كريمة حلويات سائلة

نصف كوب سكر بودرة

8 مربعات جبن كريمي بالقشطة

للسيرب أو الشربات

كوب سكر

ملعقة كبيرة ماء زهر

ملعقة كبيرة ماء ورد

عصير حبة ليمون

كوب ماء

ملعقة كبيرة سمن

طريقة العمل

السيرب أو الشربات

توضع جميع المقادير علي النار بإستثناء ماء الزهر وماء الورد

تترك لتغلي مدة 15 دقيقة

ثم ترفع من علي النار

يضاف لها ماء الزهر وماء الورد ويقلب جيداً

ثم يترك قليلاً ليبرد

حشوة القشطة

يقلب الحليب مع الكريمة والنشا والسكر حتي يذوب النشا تماماً

يرفع القدر علي النار حتي يسخن مع إستمرار التحريك حتي لا يتكتل الخليط

يرفع القدر من علي النار بعد أن نحصل علي خليط مهلبية كثيفة

ثم تضاف له الجبنة الكريمية والقشطة ويخفق بواسطة المضرب اليدوي الكهربائي حتي نحصل علي قشطة ناعمة ليس بها أي تكتلات

تترك القشطة جانباً لتبرد تماماً مع مراعاة تغطية الوجه

الكنافة

تفرم الكنافة ناعماً باليد حتي لا يصبح بها أي تكتلات

يقلب السمن مع الكنافة جتي يتشرب الكنافة كل السمن

نحضر مربعات الباف باستري

ثم تغطي بالكنافة مع الضغط قليلاً عليها حتي تلتصق الكنافة بالعجينة جيداً بها

نحضر صينية فرن بها ورق خبز

نضع بها مربعات الكنافة والباف باستري

تخبز في فرن حتي تصبح ذهبية اللون

ثم تخرج وتترك لتبرد قليلاً

تقديم الكنافة

نحضر طبقة من مربعات الكنافة بالباف باستري

ثم يوضع لها قليل من السيرب الذي قمنا بعمله

نحضر حشوة القشطة

ثم يوضع داخل كل مربع حشوة القشطة حتي تغطي الكنافة

نحضر طبقة أخري من طبقات الكنافة مع الباف باستري

ثم يوضع لها قليل من السيرب

ثم تغطي فوق طبقة الكنافة التي بها حشو القشطة

يزين وجه الكنافة بقليل من العسل أو السيرب

ثم يزين الوجه بالقليل من مربي زهر الليمون مع الفستق المفروم

تقدم مربعات الكنافة باردة