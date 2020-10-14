انطلاق حملة “الشرقية وردية ” للتوعية بسرطان الثدي

الدمام : البلاد

انطلقت أمس بالمنطقة الشرقية فعاليات حملة “الشرقية وردية” في موسمها الـ 12 تحت شعار” افحص بحذر” للتوعية بمرض سرطان الثدي وطرق الوقاية منه، بتنظيم من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بالشراكة مع جمعية السرطان السعودية.

وأكد مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، أن انطلاق الحملة تأتي مواكبة لجهود وزارة الصحة

بهدف إيصال الرسالة لأكبر عدد ممكن من الفئة المستهدفة والاستفادة منها.

من جانبها أوضحت رئيسة الحملة الدكتورة إيمان المهوس، أن الحملة تتضمن برامج تثقيفية وندوات ومعرض مصاحب .