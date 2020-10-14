الأميرة أضواء تدشن فرع بطاقة الرعاية الصحية في مكة المكرمة

البلاد : متابعات

دشنت صاحبة السمو الملكي الأميرة أضواء بنت فهد بن سعد آل سعود إنطلاقة بطاقة الرعاية الصحية في منطقة مكة المكرمة بحضور المستشار العام للبطاقة الدكتور فرج الشاهين والاستاذ كمال عسيري مدير المنطقة الغربية والمدير التنفيذي علي عنتر وسط حضور لفيف من أبرز أعيان المنطقة .

وتعد هذه الخطوة كبداية لتكريس مفهوم جديد ومختلف عنوانه ( الخير للناس والوفاء هو الأساس ) تتلوها خطوات وخطوات سار عليها العاملون على هذا العمل الرائد في خدمة المجتمع بشكل عام دون استثناء

حيث تقدم هذه الخدمة بكل مزاياها القيمة للعديد من الفئات هدية ودونما أي تكاليف ودون أي حدود زمانية أو مكانية حيث سبق وأن أبرمت العديد من الشراكات المجتمعية مع الجمعيات الخيرية و المسؤولية المجتمعية كان أبرزها التوقيع مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لتقديم مليون بطاقة لمليون مستفيد منضوي تحت مظلة الوزارة كهدية مدى الحياة.

ومن منطلق الأهمية القصوى التي تحضى بها منطقة مكة المكرمة والمكانة التي تحتلها دينياً و تاريخياً حرصت بطاقة الرعاية الصحية على تدشين هذا العمل الجبار بشكل مميز يخدم كل من يسكن في أطهر بقاع العالم كانت بدايتها بعمل دراسات وإستطلاعات للرأي استهدفت شريحة كبيرة من مختلف سكان المنطقة لمعرفة أكبر احتياجات سكانها من الناحية الطبية والصحية بكل متطلباتها وتوابعها وهو ما أنتج التوقيع مع العديد من مقدمي الخدمة الصحية والطبية بها لتكون شاملة ومتكاملة.