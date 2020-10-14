المحليات

إيداع 10 ملايين ريال في حسابات مشاريع الثروة السمكية

صحيفة البلادaccess_time27 / صفر / 1442 هـ      14 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، صرفها للدفعة الثالثة من الدعم المالي لمشاريع قطاع الثروة السمكية ضمن برنامج الإعانات الزراعية.

وأوضحت الوزارة، أن قيمة استحقاق الدورة الثالثة من الدعم بلغت أكثر من ١٠ ملايين ريال، وزعت على مشاريع متخصصة بالاستزراع المائي في المياه المالحة، وذلك بعد تقدم المشاريع للدعم عبر منصة “زراعي” التابعة للوزارة.

وبينت الوزارة أن الدعم شمل أكثر من ١,٩٠٠ طن من مشاريع الاستزراع السمكي وأكثر من ٣,٦٠٠ طناً من استزراع الروبيان، مؤكدة أن هذا الدعم سيسهم في تعزيز الاستهلاك الصحي وتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، عبر استثمارٍ أكبر للموارد الطبيعية؛ بهدف النهوض بقطاع الاستزراع السمكي في المملكة.

صحيفة البلاد

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