جدة : البلاد

أعلن ماجد الحقيل وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، إطلاق برنامج “تصنيف مقدمي خدمات المدن” كمؤشر معياري بالشراكة مع عدد من الجهات.

وأوضح الوزير الحقيل في تغريدة عبر “تويتر”، أن ذلك يأتي للارتقاء بكل الخدمات المقدمة في المدن وتطوير أعمال مقدمي الخدمات وإتاحة الفرصة للتعرف على تصنيفهم وفق معايير محددة.

تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، أطلقت الوزارة بالشراكة مع عدد من الجهات برنامج "تصنيف مقدمي خدمات المدن" والذي يهدف إلى تطوير أعمال مقدمي الخدمات في المدن وإتاحة الفرصة للتعرف على تصنيفهم وفق معايير محددة ورفع كفاءتهم في تنفيذ المشاريع. pic.twitter.com/ViXc3RjbJI — وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) October 14, 2020

وأضاف أن البرنامج يقوم بتحديد اختصاص منشآت تقديم خدمات المدن وامكانياتها من الناحية المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، إلى جانب تصنيف المتقدمين للمنافسة على المشاريع الحكومية.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تقويم المقدرة على تنفيذ المشروعات الحكومية، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتحسين مستوى جودة الحياة، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، والاكتفاء المالي الذاتي.