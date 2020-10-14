الإقتصاد

إطلاق برنامج “تصنيف مقدمي خدمات المدن”

صحيفة البلادaccess_time27 / صفر / 1442 هـ      14 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلن ماجد الحقيل وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، إطلاق برنامج “تصنيف مقدمي خدمات المدن” كمؤشر معياري بالشراكة مع عدد من الجهات.

وأوضح الوزير الحقيل في تغريدة عبر “تويتر”، أن ذلك يأتي للارتقاء بكل الخدمات المقدمة في المدن وتطوير أعمال مقدمي الخدمات وإتاحة الفرصة للتعرف على تصنيفهم وفق معايير محددة.

وأضاف أن البرنامج يقوم بتحديد اختصاص منشآت تقديم خدمات المدن وامكانياتها من الناحية المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، إلى جانب تصنيف المتقدمين للمنافسة على المشاريع الحكومية.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تقويم المقدرة على تنفيذ المشروعات الحكومية، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتحسين مستوى جودة الحياة، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، والاكتفاء المالي الذاتي.

صحيفة البلاد

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