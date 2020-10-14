أمانة جدة تكرم الفائزين بمسابقة «نحن الوطن»

جدة- ياسر بن يوسف

برعاية أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي توجت الأمانة 8 فائزين في مسابقة “نحن الوطن” والتي انطلقت ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 90 للمملكة بالتعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجرى تكريم الفائزين والرعاة الداعمين خلال الحفل الذي أقيم بمقر الأمانة الرئيسي بحضور وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني.



وانطلقت مسابقة نحن الوطن في السابع من سبتمبر الماضي بنظام المشاركة عن بعد عبر موقع إلكتروني مخصص تحقيقا للإجراءات الاحترازية، واستمرت شهرا كاملا ، فيما هدفت المسابقة إلى تعزيز روح الانتماء للوطن وتوطيد الروابط الاجتماعية والقاء الضوء على الإرث الثقافي للمملكة بجانب الاحتفاء بيوم الوطن بوعي وحذر، ونشر الثقافة التقنية وتوظيفها للتعبير عن حب الوطن.



وحقق الفوز بالجائزة في فرع الرسم كل من: علي يحي الزهراني، ميار كعكي، خالد زوبع، ريماس رواس بينما حققها في فرع المشاركات الخاصة كل من: البراء قاسم “من ذوي الإعاقة”، هاشم خان، السفير فهد المنصوري، فاطمة علي.

وسجل الموقع الإلكتروني للمسابقة أكثر من 380 ألف زائر و 903 مشاركات من مختلف الجنسيات والأعمار وتجاوز التصويت على المشاركات حاجز 72 ألف صوت.