المحليات

أمانة الطائف تدعو أكثر من 400 مواطن ومواطنة لاستكمال بيانات منح الأراضي

صحيفة البلادaccess_time27 / صفر / 1442 هـ      14 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الطائف : البلاد

دعت أمانة الطائف أكثر من 400 مواطن ومواطنة من الحاصلين على منح الأراضي لاستكمال وتحديث بياناتهم على البوابة الإلكترونية لأمانة الطائف eservices.taifcity.gov.sa .

وأهاب أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بكافة المواطنين والمواطنات المعلنة أسماؤهم إلى سرعة استكمال بياناتهم على البوابة الإلكترونية للأمانة، وطلب من الذين لم يسجلوا سجلاتهم المدنية، ولم يراجعوا الأمانة من قبل سرعة مراجعة الأمانة “إدارة الأراضي والممتلكات – المنح”

مشيراً إلى أنه لن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل عبر بوابة الأمانة الإلكترونية .

صحيفة البلاد

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