102 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من “دعم التوظيف”

البلاد : متابعات

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” 102 مليون ريال في الحسابات البنكية للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف عن شهر سبتمبر الماضي ، كما يجري العمل على إيداع الدعم للمنشآت المستفيدة من الأثر الرجعي لشهر أكتوبر 2019.

وكان الصندوق قد أطلق حملة توظيف تتضمن 4 تحسينات جديدة على البرنامج ، بهدف زيادة أعداد مستفيدي البرنامج من أبناء وبنات الوطن ، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل ، وكذلك تمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها ، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية المؤثرة عليهم.

وتشمل التحسينات ، خفض الحد الأدنى لأجر الموظف المستحق للدعم من 4 آلاف ريال إلى 3200 ريال ، واحتساب دعم إضافي بنسبة 10% للأنشطة المتأثرة ، وكذلك احتساب دعم إضافي بنسبة 10% لعدة مهن مستهدفة أخرى ، بالإضافة إلى شمول الموظفين الذين وظفوا من 1 يوليو 2019 في البرنامج ، على أن يبدأ صرف الدعم لهم من تاريخ تسجيلهم في البرنامج.

ويدعم برنامج ” دعم التوظيف ” أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص ، بنسبة تبدأ من %30 وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين ، على ألا يتجاوز راتب الموظف المدعوم 15 ألف ريال.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم %50 من الأجر الشهري للموظف ، أو 3000 ريال ، أيهما أقل.

وجدد الصندوق دعوته لكافة منشآت القطاع الخاص للتسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج ، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://taqat.sa ، وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”، ثم إنشاء طلب دعم جديد ، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم ، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات ، ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.