مصرع 18 شخصاً وإجلاء نحو 46 ألفاً بسبب الفيضانات في فيتنام

البلاد : وكالات

لقى 18 شخصًا على الأقل حتفهم وفقد أكثر من عشرة وتم إجلاء نحو 46 ألفًا بسبب الفيضانات التي غمرت آلاف المنازل في وسط فيتنام، وفق ما ذكرت الاثنين السلطات، فيما من المتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في البلاد.

ووفقاً لوسائل الإعلام الحكومية غرقت قرى بأكملها في المياه في مقاطعتي كوانغ تري وكوانغ نام الوسطى

بينما امتدت المياه في عاصمة الإمبراطورية السابقة هيو وبلدة هوي آن السياحية في عطلة نهاية الأسبوع.

وغمرت الفيضانات أكثر من 100 ألف منزل وتم إجلاء ما يقرب من 46 ألف شخص، وفق ما أعلن مسؤولو إدارة الكوارث.

وقام الجيش بعملية إنقاذ شاقة لثمانية صيادين جرفتهم الأمواج في مقاطعة كوانغ تري، فيما لقي ثلاثة صيادين حتفهم وفقد ثلاثة آخرون.