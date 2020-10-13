مشعل بن ماجد يتوج الفائزين بجائزة جدة للإبداع منتصف الشهر المقبل

جدة : البلاد

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, يوم الاثنين السادس عشر من شهر ربيع الأول القادم, حفل إعلان وتتويج الفائزين والفائزات بجائزة جدة للإبداع بنسختها الثالثة ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة؟”.

وتضم الجائزة في نسختها الحالية العديد من مجالات الإبداع كاللغة العربية “لغة القرآن”، والإبداع الحكومي, والأمني، ورواد الأعمال, والمجتمعي والأفراد, فيما نجحت الجائزة التي تصل لعامها الثالث, في تجسيد الثروة الفكرية للمبدعين المشاركين في الجائزة، وأسهمت في الحراك الثقافي والتنموي في محافظة جدة، عبر إتاحة الفرصة للمبدعين بتحفيزهم وتبني مبادراتهم، ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، إلى جانب تحقيق التكامل التنموي بالمحافظة، واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي.

يُذكر أن موقع الجائزة على الإنترنت jeddahawards.org قد سجل 768 مبادرة لإبداع الأفراد، و67 مبادرة للإبداع في اللغة العربية “لغة القرآن”, و105 مبادرات لإبداع رواد الأعمال، و77 مبادرة للإبداع الحكومي، و13 مبادرة للإبداع الأمني، و53 أخرى للإبداع المجتمعي, فيما واصلت اللجان المختصة بمتابعة سمو محافظ جدة أعمالها على أن تكون الجائزة عادلة وذات قيمة معنوية وأثر مجتمعي والاهتمام فيها بالمضمون لتحقيق أهدافها، بما يخدم المجتمع بشكل عام.