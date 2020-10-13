مركز حي “السامر” ينسق الجهود مع الجهات الحكومية استعداداً لـ”يوم الغذاء العالمي”

جدة : البلاد

استعداداً ليوم الغذاء العالمي المقرر عقده يوم الجمعة المقبل، عقد مجلس مركز حي السامر، التابع لجمعية مراكز الاحياء بمحافظة جدة، اجتماعاً بهدف تنسيق الجهود مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية الواقعة ضمن النطاق الإداري لمركز حي السامر وذلك بمقر مكتب التعليم بالصفا.

وأوضح رئيس مركز حي السامر بسام أخضر أن اللقاء يعتبر الأول من نوعه على مستوى المحافظة بعد قرار مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي خالد الفيصل بتشكيل مراكز الأحياء، مشيراً إلى أنه تم إشراك العديد من الجهات الحكومية ضمن آليات عمل مجالس مراكز الأحياء كأعضاء أساسيين في تشكيلاتها إلى جانب إشراك ذوي العلاقة في التخطيط والتنفيذ للبرامج والخدمات المختلفة.

كما أوضح مشرف قطاع الجنوب في جمعية مراكز الأحياء في محافظة جدة فؤاد الثقفي أن اللقاء يأتي من منطلق أهمية عقد الشراكات الاجتماعية ودورها في الإسهام بتحقيق وإيصال البرامج الخدمية والصحية لأكبر شريحة في المجتمع، وخصوصًا في ظل انتشار جائحة كورونا، مضيفاً أنه تم عرض الخطط وإمكانية تطبيقها من قبل الجهات المعنية بما يحقق تعميق دور المؤسسات في خدمة المواطن.

وقدم الثقفي عرضا قدّم فيه نبذة عن الجمعية والمركز وأبرز المهام التي يقوم بها والدور الذي يلعبه في تنمية المجتمع والمشاركة في حل مشكلاته بالتعاون مع الجهات المعنية ضمن رؤية 2030.

بدوره أوضح الدكتور حمد حمدان البشري أن مركز حي السامر والجهات الحكومية الأخرى عقدت اجتماعها إدراكا منها بأهمية الشراكات الاجتماعية ودورها في الإسهام بتحقيق الأهداف والبرامج والخدمية للمواطن، مشيراً إلى أنه تم وضع الخطط وآليات تنفيذها استعداداً ليوم الغذاء العالمي وبعده اليوم العالمي لهشاشة العظام.

مبينًا أنه تم جدولة المشاركة بجميع الأيام العالمية ضمن الشروط الصحية التي تفرضها علينا جائحة كورونا، كما قدمت الجهات الحكومية المشاركة مجموعة من المبادرات التي تخدم المصلحة العامة، بالتنسيق مع مركز حي السامر، حيث أكد الحضور على جدولة اللقاءات لتصبح مرة كل ثلاثة أشهر بحيث يتم إعطاء الفرصة لتنفيذ المبادرات وتقييمها.

شارك في الاجتماع رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس أحمد علي الزهراني ومدير مكتب التعليم بالصفا علي كرات، والدكتور سعد عبدالله الغامدي من مكتب التعليم بالصفا، ومدير مركز صحي التوفيق، والربيع ماجد فيصل حبحب ونائب مدير مركز صحي شرق الخط السريع عيسى سفر الساهر وسامي علي الغامدي مركز صحي شرق الخط السريع بالاضافة لعمدة حي بريمان الجنوبي عبدالرحمن العتيبي.