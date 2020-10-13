474 إصابة جديدة بكورونا و 500 حالة تعافٍ

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الاثنين)، تسجيل 474 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 340,089 حالة.

وأوضح تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة

ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5087 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 500 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 326,339 حالة .

ولفت التقرير إلى أن هناك 8663 حالة نشطة حالياً، من بينها 839 حالة حرجة.

الحالات الجديدة المسجلة بفيروس ⁧#كورونا⁩ بحسب مدن ⁧#المملكة⁩: