طريقة عمل إنجل كيك فوود بالفانيليا وكريمة الماسكربون

البلاد – نيفين عباس

إنجل كيك فوود أو كعكة الملاك من الكيكات المميزة بلونها الأبيض الملائكي وقوامها الناعم

هذه الوصفة ستجعلك مستعدة لإثارة إعجاب أفراد أسرتك وضيوفك مع كريمة الماسكاربوني المميزة للغاية

المقادير اللازمة

للكيك

150 جرام (1 كوب) دقيق

2 ملاعق كبيرة دقيق الذرة

ملح 1/2 ملعقة صغيرة

365 جرام (1 2/3 كوب) سكر ناعم

14 بياض بيضة في درجة حرارة الغرفة

1 1/2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 1/2 ملعقة كبيرة ماء دافئ

1 3/4 ملعقة صغيرة كريمة التارتار

110 جرام (1 كوب) توت بري مجمد

2 ملاعق كبيرة سكر ناعم إضافي

زهور صالحة للأكل للتقديم (اختياري)

لكريمة الماسكاربوني

500 جرام مسكربون

250 جرام (1 كوب) كريمة حامضة

250 مل (1 كوب) قشدة سميكة

2 ملعقة كبيرة سيرب ورد أو حسب الرغبة

طريقة العمل

لكريم المسكربون

اخلطي الماسكاربوني والكريمات و 2 ملعقة كبيرة من سيرب الورد في وعاء

استخدم مضرب كهربائي للخفق حتى تتشكل كريمة صلبة

للكيك

يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية

ضعي ورق الخبز على رف سلك

ينخل الدقيق ودقيق الذرة والملح و 110 جرام (1/2 كوب) من السكر في وعاء كبير مرتين

بواسطة مضرب الكهرباء إخفقي بياض البيض وعصير الليمون والماء في وعاء حتى يصبح رغويًا

نضيف كريمة التارتار ونخفق حتى تتشكل كريمة ناعمة

يضاف السكر المتبقي تدريجياً مع الخفق باستمرار حتى يذوب

ينخل خليط الدقيق فوق خليط بياض البيض على دفعات ، يطوى بسرعة ورفق بعد كل إضافة

يسكب المزيج في قالب غير مدهون بقياس 11 × 25 سم

ثم مرري سكينًا مسطحًا خلال الخليط لإزالة أي فقاعات هواء

اخبزيها لمدة 35-40 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبياً ويرتد الكيك عند ضغطه قليلاً

اقلبي الصينية فورًا على الرف السلكي المجهز

تبرد الكيك تماما

مرري سكين برفق حول جانبي الصينية لفك الكيك

أخرجي الكيك برفق من الصينية

استخدم سكينًا مسننًا كبيرًا لتقطيع الكيك أفقيًا إلى 3 طبقات

ضعي قاعدة الكيك في طبق التقديم

ادهنيها بثلث خليط الماسكاربوني

كرري العملية مع باقي الكيك مع القليل من مزيج الماسكاربوني

يدهن خليط الماسكاربوني على وجه الكعكة وجانبها

ضعي توت بري وسكر ناعم في وعاء وقلبي حتى يتغطى

تزيين الكيك بالتوت البري والزهور ، في حالة الإستخدام وتقدم الكيكة باردة أو بدرجة حرارة الغرفة