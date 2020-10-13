الإقتصاد

توطين عدد من المهن والأنشطة في الجوف

صحيفة البلادaccess_time26 / صفر / 1442 هـ      13 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الجوف : البلاد

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي اليوم (الثلاثاء) قراراً بتوطين عدد من المهن والأنشطة في منطقة الجوف .

وأفاد الوزير الراجحي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن القرار يأتي امتداداً لمساعي الوزارة في التوطين المناطقي بالشراكة مع إمارات المناطق لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية، والتي تسهم في زيادة مشاركتهم في سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة”.

صحيفة البلاد

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