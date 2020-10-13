توطين عدد من المهن والأنشطة في الجوف

الجوف : البلاد

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي اليوم (الثلاثاء) قراراً بتوطين عدد من المهن والأنشطة في منطقة الجوف .

وأفاد الوزير الراجحي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن القرار يأتي امتداداً لمساعي الوزارة في التوطين المناطقي بالشراكة مع إمارات المناطق لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية، والتي تسهم في زيادة مشاركتهم في سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة”.

امتداداً لمساعي الوزارة في التوطين المناطقي بالشراكة مع إمارات المناطق؛ أصدرنا قرارًا بتوطين عدد من المهن والأنشطة في منطقة الجوف، وذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية، والتي تسهم في زيادة مشاركتهم في سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) October 13, 2020