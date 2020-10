برشلونة لا يمتلك سيولة لدفع رواتب اللاعبين

توقع الاقتصادي الشهير مارك سيريا نشوب أزمة مالية وشيكة في نادي برشلونة خلال مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإسبانية “EFE” اليوم الثلاثاء.

سيريا كان قد شغل منصب المستشار المالي لرئيس برشلونة السابق، خوان لابوراتا، وتعاون الرئيس السابق كذلك ساندرو روسيل.

مشروع وكارثة..

حذر الاقتصادي المرموق من مغبة تدشين النادي لمشروع “Espai Barça” الذي سيجعل النادي يدفع ديونًا ذات فائدة مرتفعة لمدة 30 عامًا مقبلة.

من المنتظر أن يتم البدء في المشروع بعد موافقة مؤسسة “جولدمان ساكس” الأمريكية على منح برشلونة قرضًا بقيمة 800 مليون يورو.

يوضح سيريا أن “جولدمان ساكس” ليس بنك قرض نقدي مثل La Caixa أو BBVA، بل يندمج في الشركات ثم يحصل على مستحقاته من بيع الأسهم.

أي إنه بنك استثماري، يشتري وبيبع بصفة مستمرة. ما يجعل ممتلكات برشلونة تحت خطر البيع المباشر من قبل البنك الذي سيمتلك حرية التصرف حال عدم السداد.

⚡️ Espai Barça will have one of the most powerful and safest electricity networks in the world of sports venues.

غير مُبالٍ..

يقول سيريا أن الإدارة الحالية برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو لا تلقي بالًا بالأخطار والنتائج الكارثية لهذه الصفقة، لانتهاء ولايته خلال أشهر قليلة.

ما سيجعل الحمل ثقيلًا على الإدارة الجديدة. التي يتوقع سيريا أنها لن تستطيع الإيفاء بسداد أقساط القروض ما سيدخل النادي في مشكلات عديدة.

للاطلاع أكثر على الأوضاع الاقتصادية في النادي، إقرأ هذا التقرير “برشلونة يتكبّد خسائر بـ 97 مليون يورو وديون بقيمة نصف مليار“

خدعة كورونا..

يستطرد سيريا بأن مجلس الإدارة الحالي صدّر أكذوبة أن تفشي جائحة كورونا أدّى إلى هذا الوضع الاقتصادي الصعب في أرصدة النادي.

ويشير إلى أن الديون في الأساس كانت 740 مليون يورو قبل الأزمة، وارتفعت فقط إلى 820. أي أن الأوضاع كانت سيئة منذ البداية.

إضافة إلى ذلك فإن برشلونة يدفع أغلى فاتورة رواتب في العالم وهذا -على حد تعبيره- ليس خطأ فيروس كورونا، بل خطأ الإدارة.

The future of Barcelona as a club is in doubt if vote of no confidence succeeds in ousting president Bartomeu due to the huge debts – Diario Sport reports https://t.co/e18c49Nqgc

— footballespana (@footballespana_) September 30, 2020