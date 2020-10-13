انتشار أمني عراقي لوقف استهداف “الخضراء”

بغداد – البلاد

عبر مسار أمني يهدف لكبح الميليشيات الموالية لإيران وإيقاف استهدافها لمصالح أجنبية ومقرات حكومية، وآخر سياسي يعمل على حشد تأييد دولي للإصلاحات في العراق، تتواصل جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإيقاف الفوضى والعبور إلى الاستقرار واستعادة هيبة الدولة.

وانتشرت القوات الأمنية، أمس (الاثنين)، في الساحات الفارغة للعاصمة بغداد بهدف الحد من استهداف مطارها بالصواريخ، فيما قال مصدر أمني، إن القوات الأمنية انتشرت في جميع الساحات الفارغة في عموم العاصمة وأطرافها، والتي تنطلق منها الصواريخ التي تستهدف المنطقة الخضراء ومطار بغداد، مضيفًا أن أي استهداف على الخضراء أو المطار ستحاسب القوة الماسكة للمنطقة التي تنطلق منها الصواريخ.

وفي سياق التحركات السياسية والدبلوماسية، أفاد مصدر مطلع، أمس، بأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيزور كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في جولة رسمية يجريها الأسبوع المقبل.

وكان وزير الخارجية، فؤاد حسين، أكد في وقت سابق، أن الجولة الأوروبية ستتضمن الطلب من البرلمان الأوروبي إرسال مراقبين للانتخابات النيابية التي يُفترض أن تجرى في العراق في شهر يونيو المقبل.

وقال حسين، إن رئيس الوزراء سيطلب خلال زيارته إلى أوروبا، من الاتحاد الأوروبي رفع اسم بلاده من لائحة الدول التي تمول الإرهاب، أو تتيح تبييض الأموال.

وبشأن زيارة فرنسا، أكد وزير الخارجية، أن هناك رغبةً فرنسيةً في تعزيز العلاقات مع العراق تقابلها رغبة عراقية في تقوية العلاقات مع فرنسا، وثمة مشاريع اقتصادية تم طرحها وحظيت بموافقة مبدئية، بحيث تقوم الشركات الفرنسية بتنفيذ هذه المشاريع من أجل مساعدة العراق، وهي مشاريع تتناول البنى التحتية وأخرى خدمية وأخرى تتناول قطاع الطاقة والنفط، إضافة إلى المسائل الأمنية والعسكرية.