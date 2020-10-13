الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة “رفقاء”

الجبيل الصناعية : متابعات

أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية وبالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة “مبادرة رفقاء” المتضمنة (60) فعالية وبرنامج لذوي الإعاقة على مدار العام – بإذن الله -.

وتأتي هذه المبادرة ضمن اهتمام الهيئة الملكية بالجبيل في توفير بيئة اجتماعية جاذبة ومحفزة تلبي الاحتياجات التنموية في المدينة بما يتوافق مع متطلبات جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتستهدف المبادرة الأشخاص أصحاب الإعاقة مقسمين على (12) فئة، والمختصين والمهتمين بمجال التربية الخاصة، كما أنها ستنفذ المبادرة في المراكز الثقافية بمدينة الجبيل الصناعية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، كما تنقسم المبادرة إلى ثلاثة محاور هي رُمقة، ورِفق، ورِفقة، ويتفرع من هذه المحاور (12) مسارا حسب فئات التربية الخاصة، حيث سيكون تفعيلها على مرحلتين – بإذن الله تعالى -، وسيدعم هذه المحاور العديد من البرامج والأمسيات والدورات التدريبية واللقاءات الثقافية والإضاءات التوعوية والمعارض التعريفية.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة خلف بن ناصر الشمري أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي والتثقيف بأهمية التمكين الاجتماعي لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم ودعمهم بشكل فعال وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحوهم من خلال تقديم برامج نوعية متخصصة لذوي الإعاقة والعاديين على حد سواء وبمختلف الأعمار، مشيراً إلى أن المبادرة يشارك فيها مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وجمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض (كفيف)، وجمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة، وجمعية إرادة لذوي الإعاقة، والجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة.