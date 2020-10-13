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النيابة توضح عقوبة المدين الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية

صحيفة البلادaccess_time26 / صفر / 1442 هـ      13 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عقوبة “المدين” الممتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بحقه وفق نظام التنفيذ.

وقالت “النيابة العامة”: “يعاقب كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بحقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات، وذلك بحسب الفقرة أ من المادة 88 من نظام التنفيذ.

وأشارت “النيابة” إلى أنالأحكام يتم تنفيذها بصيرورتها نهائية، وتغدو واجبة النفاذ مباشرة، ويُحظر على المدين إخفاء أمواله أو تهريبها، أو الامتناع عن الافصاح عما لديه من أموال.

صحيفة البلاد

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