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إطلاق تصاريح جديدة عبر تطبيق «اعتمرنا»

صحيفة البلادaccess_time26 / صفر / 1442 هـ      13 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلن وكيل وزارة الحج والعمرة والمشرف على تطبيق (اعتمرنا)، عبدالرحمن شمس، أن اليوم (الثلاثاء) سيشهد إطلاق مجموعة جديدة من التصاريح في التطبيق، مثل تصريح الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، وتصريح السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال شمس لقناة «السعودية»، إن التطبيق بدأ بتصريح العمرة، وكل فترة يتم إضافة تصاريح جديدة.

مشيرًا إلى أنه متوافر على الأجهزة الذكية (اندرويد – أبل). وأن الهدف منه هو تمكين المعتمر من التخطيط المسبق لأداء العمرة.

صحيفة البلاد

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