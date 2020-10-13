إطلاق تصاريح جديدة عبر تطبيق «اعتمرنا»

البلاد : متابعات

أعلن وكيل وزارة الحج والعمرة والمشرف على تطبيق (اعتمرنا)، عبدالرحمن شمس، أن اليوم (الثلاثاء) سيشهد إطلاق مجموعة جديدة من التصاريح في التطبيق، مثل تصريح الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، وتصريح السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال شمس لقناة «السعودية»، إن التطبيق بدأ بتصريح العمرة، وكل فترة يتم إضافة تصاريح جديدة.

مشيرًا إلى أنه متوافر على الأجهزة الذكية (اندرويد – أبل). وأن الهدف منه هو تمكين المعتمر من التخطيط المسبق لأداء العمرة.

#صباح_السعودية | أ. عبدالرحمن شمس: اليوم سيتم إطلاق مجموعة جديدة من التصاريح في تطبيق #اعتمرنا مثل تصريح الصلاة في #المسجد_الحرام و #المسجد_النبوي وتصريح السلام على الرسول ﷺ. pic.twitter.com/wSvW9WjDwi — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) October 13, 2020