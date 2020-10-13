إثراء يطلق ورشاً لتأهيل المصممين والطلاب

جدة ـ خالد بن مرضاح

يواصل مركز الملك عبد العزيز الثقافي “إثراء” دعم الموهوبين وتطوير المجالات الإبداعية الخاصة بهم، وأعلن المركز أمس عن إطلاقه موسم الإبداع “تنوين” 2020 بنسخته الثالثة تحت شعار “القادم الجديد “، خلال الفترة من 11 إلى 14 ربيع الأول المقبل، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمصممين ورواد الأعمال المحليين والعالميين.



وتتضمن فعاليات موسم “تنوين” مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية، والحوارات القيّمة، التي تهدف إلى دعم وتطوير المجالات الإبداعية في المنطقة، وتطوير المستوى التصميمي والإبداعي للمشاركين من مصمّمين ومهنيين وطلاب.



وأوضح مدير البرامج في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” عبد الله الراشد، أن موسم تنوين هذا العام سيجمع عددًا من المبدعين والفنانين والمصممين ورواد الأعمال المحليين والعالميين لوضع تصورات لشكل المستقبل الذي يتخيلونه، مشيرًا إلى أن الموسم يهدف أيضا إلى إلهام المشاركين، وتنمية الصناعات الإبداعية والتفكير الإبداعي لديهم في جميع القطاعات، مبينا أن الجزء الأول من الفعالية على تغطية احتياجات الأشخاص الذين يتطلعون لدخول الصناعات الإبداعية، فيما يقدم الجزء الثاني أحدث التطلعات الخاصة بالمهنيين في القطاع.

وسيطرح موسم تنوين أفكارًا متجددة تسهم في تعزيز التواصل بين المشاركين وأصحاب الخبرة، وتربط بين المواهب والمتخصصين وذلك عبر لقاءات شخصية واستشارات فردية عبر تطبيق زوم مدتها 30 دقيقة، تمكّن المشاركين من الاجتماع مع المتخصصين، بالإضافة إلى توفير فرص أكبر للتواصل وبناء الأفكار.