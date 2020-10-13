أسباب الصلع عند النساء

نرمين عباس

لا يمثل تساقط الشعر مشكلة للرجال فقط بل يمكن أن يحدث للنساء أيضًا

الصلع الأنثوي النمطي هو أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعًا عند النساء

ما هو نمط الصلع عند النساء؟

الصلع الأنثوي النموذجي هو مصطلح يستخدم لوصف تساقط الشعر وترققه عند النساء

يُعرف أيضًا باسم تساقط الشعر الأنثوي أو الصلع الوراثي عند النساء

إنها حالة مشابهة للصلع الذكوري ، لكن تساقط الشعر وخفة الشعر يتبعان نمطًا مختلفًا

عادة ما يخف الشعر في جميع أنحاء فروة الرأس

من النادر حدوث انحسار لخط الشعر أو بقعة صلعاء في الجزء العلوي من الرأس ، على الرغم من إمكانية حدوث ذلك

يمكن أن يحدث الصلع الأنثوي النمطي في أي عمر عادة ما يتقدم ببطء ، ولكن يمكن أن يأتي أيضًا على دفعات

غالبًا ما يصبح أكثر وضوحًا بعد انقطاع الطمث تظهر على نصف النساء تقريبًا علامات تساقط الشعر في سن الخمسين

على عكس الصلع الذكوري ، الذي يبدأ بخط الشعر المتراجع ، يحدث تساقط الشعر عند النساء عبر الجزء العلوي من الرأس

ما هي أسباب وأنواع الصلع الأنثوي؟

عادة ما تلعب الوراثة دورًا في تطور الصلع الأنثوي

يمكن للمرأة أن ترث الجينات التي تسبب الصلع الأنثوي من أحد والديها أو كليهما

من الممكن أيضًا أن الهرمونات تساهم في هذه الحالة

على سبيل المثال ، يعتبر تساقط الشعر أحد أعراض الحالة الهرمونية ، متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

يختلف نمط الصلع الأنثوي عن داء الثعلبة ، وهو مرض مناعي ذاتي ينتج عنه تساقط الشعر من فروة الرأس وأجزاء أخرى من الجسم

كيف يتم تشخيص الصلع الأنثوي؟

تحدث إلى طبيبك إذا كان شعرك رقيقًا

سيفحص طبيبك شعرك وفروة رأسك ، وقد يحيلك إلى طبيب أمراض جلدية ، وهو طبيب متخصص في مشاكل الجلد

إذا كنت تعانين من حب الشباب أو عدم انتظام الدورة الشهرية أو كثرة شعر الجسم

فقد يوصي طبيبك بإجراء اختبار للتحقق من هرموناتك أو لاستبعاد متلازمة تكيس المبايض

قد يوصون أيضًا بإزالة قطعة صغيرة من الجلد من فروة رأسك لاختبار حالات تساقط الشعر مثل داء الثعلبة

كيف يتم علاج الصلع الأنثوي؟

الهدف الرئيسي من العلاج هو إبطاء أو وقف تساقط الشعر

قد يحفز العلاج أيضًا نمو الشعر ، لكن هذا النوع من العلاج يعمل بشكل أفضل لبعض النساء أكثر من غيرهن

لا توجد أدلة كافية لإثبات أن العلاجات بالليزر وحقن البلازما و “مقويات الشعر” والمكملات الغذائية ستحفز نمو الشعر

التعايش مع تساقط الشعر

بالنسبة لبعض النساء ، يمكن أن يكون تساقط الشعر مؤلمًا بشكل لا يصدق ويمكن أن يؤثر على احترامهن لذاتهن

قد يتقبل الآخرون تساقط شعرهم بسهولة أكبر

تجد بعض النساء أن الأوشحة والقبعات والشعر المستعار يمكن أن تساعد

يرى آخرون أن منتجات “بخاخ الشعر” الاصطناعية هي طريقة ذكية لإخفاء الشعر الخفيف