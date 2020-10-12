3311 كادرا يؤدون اختبارات التخصصات الصحية

جدة ـ عبد الهادي المالكي

تضع هيئة التحصصات الصحية النقاط على الحروف فيما يتعلق باختبارات الكوادر الصحية وتأهليهم لأداء المهمات المنوطة بهم في مختلف مناطق المملكة، وبالأمس بدأ 3311 متدربًا يمثلون أكثر من 40 تخصصًا صحيًّا، اختباراتهم النهائية في برامج الدراسات العليا لشهادة الاختصاص السعودية؛ وذلك في 6 مراكز اختبارية داخل المملكة وخارجها، وفق أعلى الاحترازات الصحية.

وأوضح مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي؛ أن الاختبارات تجرى بطريقة إلكترونية في مراكز الاختبارات المحوسبة في الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، ومدينة المنامة في مملكة البحرين، ومدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متزامن؛ حيث تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن اختبارات برامج الدراسات العليا تهدف إلى تقييم مستوى المتدربين، والتأكد من حصولهم على المستوى المطلوب للحصول على شهادة الاختصاص السعودية، وتجرى وفق إطار زمني معد مسبقًا لتنظيم عملية التقييم. ونوه بما تمثله شهادة الاختصاص السعودية بمختلف تخصصاتها من أهمية في إمداد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة على أعلى المعايير. ولفت إلى أن الهيئة سخَّرت كل الإمكانات للمتدربين لتجاوز الظروف الناتجة عن جائحة كورونا خلال هذا العام من خلال دعمهم بمبادرة «هيئتكم معكم» التي كان لها أثر كبير في التسهيل عليهم ومساندتهم في مسيرتهم التدريبية.