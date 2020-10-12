تزويد مدينة سدير للصناعة بـ5 آلاف م3 من المياه المحلاة يومياً

الرياض : واس
أبرمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، اتفاقية لتزويد مرافق مدينة سدير للصناعة والأعمال بالمياه المحلاة، تماشياً مع توجهاتها التكاملية مع الجهات الوطنية الفاعلة، ودعماً لمشاريعها الحيوية التي تتسق ودورها الريادي في صناعة وإنتاج ونقل المياه المحلاة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقع الاتفاقية التي تُمكن القطاع الصناعي من الاضطلاع بدوره، بصفته أحد أهم مرتكزات التنمية المستقبلية للمملكة، معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن إبراهيم العبدالكريم، والمدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس خالد بن محمد السالم.
وتتيح الاتفاقية التي تُعد باكورة أعمال التعاون المشترك في مجال إمداد المياه المحلاة بين التحلية و”مدن”، إمكانية زيادة كميات المياه لأكثر من 5 آلاف م3 يومياً حسب نمو المدينة الصناعية مستقبلاً، حيث يجري حالياً بحث وتطوير أُطر التعاون بين الجهتين، لضمان استدامة إمدادات المياه المحلاة، إضافة لتقديم الخدمات الفنية والهندسية من قبل (التحلية) لمحطات المدن الصناعية بـ (مدن).