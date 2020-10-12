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تدشين خطة موسم الزيارة للروضة الشريفة

صحيفة البلادaccess_time25 / صفر / 1442 هـ      12 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خطة موسم الزيارة التي أعدتها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال الزائرين للروضة الشريفة.

وأوضح معاليه أن خطة الوكالة لاستقبال زائري المسجد النبوي راعت الخطط والسبل والإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة في سبيل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة جميع الزائرين.

وأضاف معاليه أن الخطة عملت على تحقيق منظومة خدمات متميزة وذات جودة عالية تضمن للزائرين البيئة المثالية والمناسبة لتأديتهم عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة، وتأمين ما تتطلبه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم جرّاء الجائحة العالمية من متطلباتواحتياجات، وذلك في ظل الدعم السخي والعناية الكبيرة والرعاية الجليلة التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- للحرمين الشريفين وقاصديهما.

صحيفة البلاد

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