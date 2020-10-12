الجيش اليمني على أبواب “الحزم”.. وخسائر فادحة للحوثيين

عدن – البلاد

تواجه ميليشيا الحوثي الانقلابية هزائمها في جبهات القتال باستهدافات إرهابية لأراضي المملكة للتعمية على انتكاساتها المتتالية، لكن كفاءة ويقظة قوات التحالف بقيادة السعودية تفشل مؤامرات الميليشيا الإجرامية، إذ تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الأحد)، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، باتجاه السعودية، ردًا على خسائرها الفادحة في الجوف وجبهات القتال الأخرى.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران. في غضون ذلك، يحقق الجيش اليمني الوطني انتصارات استراتيجية وباتت قواته على أبواب مدينة الحزم، إذ قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، إن قوات الجيش المسنودة بالمقاومة الشعبية، وبدعم كبير من تحالف دعم الشرعية، تحقق انتصارات إستراتيجية في محافظة الجوف شمالي شرق اليمن.

وأكد أن المعركة الفاصلة والحاسمة تحتدم على أبواب مدينة الحزم، عاصمة المحافظة التي تفر إليها عناصر الميليشيا الحوثية المتمردة، مضيفًا أن أبطال الجيش يحققون الانتصارات ويخترقون دفاعات الميليشيا الحوثية، المتهاوية أمام ضربات النيران المحكمة، والهجمات النوعية المتواصلة منذ أسبوع.

ولفت مجلي إلى أن ما حققه الجيش في المسرح العملياتي خلال الساعات القليلة الماضية كبير، من خلال تحرير واستعادة جبال السعراء بالكامل، وجبال دحيضة الاستراتيجية، والمواقع المحيطة بها، والتي مكنت كتائب الجيش من الإحاطة بأجزاء واسعة من منطقة اللبنات، والتي ستكون منطلقاً لاستعادة مدينة الحزم.

وأشار إلى أن كل ذلك يؤكد بأن الأهداف جميعها ستتحقق، وأن تحرير الجوف هي البداية للوصول إلى كل محافظة يمنية لا تزال ترزح تحت نيران الانقلاب، وأولها العاصمة صنعاء.

وقال متحدث الجيش إن ميليشيا الحوثي المتمردة، المدعومة من إيران، تنهار وتجر أذيال الخيبة وتفر أمام قوة وصلابة القوات المسلحة في مختلف الجبهات، مخلفة وراءها آلاف الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها في كل مكان وصلت إليه، إلا أنه بعزيمة الأبطال من الفرق الهندسية سيتم التخلص منها وبدعم من الأشقاء في التحالف.

وأضاف أن فرق نزع الألغام تمكنت من انتزاع مئات الألغام من المناطق المحررة في الجوف، مبيناً أن جبهات مأرب وشرق صنعاء، تتواصل فيها المعارك، والعمليات النوعية، والاستهداف بالمدفعية وضربات أخرى جوية لمقاتلات التحالف، تكبدت من خلالها الميليشيا عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى القبض على أعداد من العناصر المتمردة.