استئناف منافسات البطولة العربية للأندية

البلاد : متابعات

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم استئناف منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم(كأس الأندية العربية)، بعد فترة من التوقف بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت اللجنة المنظمة للبطولة في بيان لها عبر الحساب الرسمي للبطولة ، أن الاتحاد العربي قرر استئناف المنافسات مجددا وذلك بعد تحديد مواعيد باقي مباريات الدور قبل النهائي وهي المرحلة التي توقفت عندها المسابقة.

وأضاف البيان أنه سيتم تحديد المواعيد الجديدة بعد التنسيق مع الأندية الأربعة المشاركة في الدور قبل النهائي وهي أندية الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي والشباب والاتحاد السعوديين.