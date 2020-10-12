إزالة الورش العشوائية بوزيرية جدة

جدة ـ عبد الهادي المالكي

تصوير : خالد بن مرضاح

واصلت المعدات أمس إزالة الورش والهناجر بشارع الإسكان تمهيدا لتطوير المنطقة وإزالة التشوه البصري حيث واصلت اللجنة المشكّلة من أمانة محافظة جدة وشركة الكهرباء وفرق الدوريات الأمنية ووقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، أعمال الهدم والإزالة لكامل مواقع المحال التجارية والورش العشوائية الواقعة ضمن نطاق حي الوزيرية ابتداءً من شارع الإسكان حتى شارع المحجر والتي تقع ضمن حدود أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية المعتمدة بالأمر السامي رقم 6472 وتاريخ 10 صفر 1439هـ.

وأوضح عدد من سكان الحي ان ازالة ورش شارع الاسكان وتطوير المنطقة سوف يساهم في رفع جودة الحياة وإنشاء مراكز تجارية في المنطقة ، فضلا عن إزالة التشوه البصري والتلوث السمعي الذي كانت تسببه هذه الورش ، لافتين إلى أنهم عانوا طيلة السوات الماضية من إزعاج تلك الورش وتلويثها للبيئة حيث انها كانت تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل.



وفي السياق نفسه أوضح عدد من أصحاب الورش أنهم استكملوا نقل جميع المعدات والسيارات التي كانت داخل الورش إلى حي عسفان مؤكدين أنهم منذ استلامهم لإشعارات اخلاء الورش والهناجر بدأوا يسابقون الزمن في الرحيل واكتملت عملية نقلهم لورشهم ومعداتها إلى منطقة عسفان.



وكانت اللجنة قد فصلت التيار الكهربائي عن كامل الموقع قبل نحو ثلاثة أسابيع. وهي لجنة مشكلة من جهات حكومية عدة، وقد فصلت مؤخرا التيار الكهربائي عن عدد كبير من المحلات التجارية والمستودعات الواقعة في نطاق حي الوزيرية من شارع الإسكان وشارع المحجر، التي تسلّم أصحابها وملاكها إشعارات بالإخلاء قبل 30 يوماً، لوقوعها ضمن حدود أملاك وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية. وأكدت اللجنة في خطابات إلى الملاك أن جميع الأراضي المقامة عليها الورش والمحلات والمستودعات الواقعة ضمن نطاق حي الوزيرية من شارع الإسكان حتى شارع المحجر تقع ضمن حدود أملاك وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.



وفي وقت سابق كشفت العين العزيزية ان أملاكها تقع على يمين ويسار خط انبوب المياه الممتد من كيلو خمسة في مدينة جدة حتى هدى الشام الواقعة شمال شرق محافظة الجموم حيث تقع الابار التي كانت تجلب منها العين العزيزية الماء لأهالي مدينة جدة في ذلك الوقت من وادي فاطمة ووادي خليص وأن يسحب هذا الماء منه وهو على بعد خمسة وستين كيلاً عبر خط أنبوب تم إنشاؤه في عام 1367 ويمر الخط عبر طريق مكة القديم مرورا ببحرة وحدة ثم يتجه شمالا الى بالجموم حتى يصل الى موقع الابار.