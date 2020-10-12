أنواع التسمم وأعراضه المختلفة على جسم الإنسان

(غثيان، قيء، ألم، صعوبة في التنفس ، نوبة صرع، أو ارتباك)

يعتبر التسمم من أخطر المشاكل الصحية التي يتعرض لها الكثير من الناس، فإذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه قد ابتلع أو استنشق سمًا، وكان لديك أو لديه علامات أو أعراض خطيرة مثل (غثيان، قيء، ألم، صعوبة في التنفس ، نوبة صرع، أو ارتباك) ، فيجب عليك الذهاب للطبيب فورا .

وغالباً ما يحدث التسمم عن طريق التنفس ، أو

وتشمل السموم عادة مواداً كيميائية شديدة السمية لا يُقصد بها ابتلاع الإنسان أو ملامسته ، مثل السيانيد أو مخففات الطلاء أو منتجات التنظيف المنزلية، ومع ذلك ، فإن العديد من السموم هي مواد مخصصة للبشر لتناولها ، بما في ذلك الأطعمة والأدوية ، وبصفة خاصة

الأطعمة التي لم يتم تحضيرها أو التعامل معها بشكل صحيح بجانب

بعض أنواع الفطر سامة و

مياه الشرب الملوثة