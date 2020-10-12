أنواع التسمم وأعراضه المختلفة على جسم الإنسان

يعتبر التسمم من أخطر المشاكل الصحية التي يتعرض لها الكثير من الناس، فإذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه قد ابتلع أو استنشق سمًا، وكان لديك أو لديه علامات أو أعراض خطيرة مثل (غثيان، قيء، ألم، صعوبة في التنفس ، نوبة صرع، أو ارتباك)، فيجب عليك الذهاب للطبيب فورا .
وغالباً ما يحدث التسمم عن طريق التنفس ، أو من خلال الجلد وكذلك عن طريق الحقن الوريدي
كما أنه يحدث من خلال التعرض للإشعاع وأيضاً السم الناتج عن لدغة الثعبان أو لدغة حشرة.
وتشمل السموم عادة مواداً كيميائية شديدة السمية لا يُقصد بها ابتلاع الإنسان أو ملامسته ، مثل السيانيد أو مخففات الطلاء أو منتجات التنظيف المنزلية، ومع ذلك ، فإن العديد من السموم هي مواد مخصصة للبشر لتناولها ، بما في ذلك الأطعمة والأدوية ، وبصفة خاصة الأطعمة التي لم يتم تحضيرها أو التعامل معها بشكل صحيح بجانب بعض أنواع الفطر سامة ومياه الشرب الملوثة
أيضاً إن علامات وأعراض التسمم واسعة ومتغيرة لدرجة أنه لا توجد طريقة سهلة لتصنيفها ومن أبرزها سيلان اللعاب المفرط ، بينما يتسبب البعض الآخر في جفاف الفم والجلد كما أن بعضها يسرع القلب ، والبعض الآخر يبطئ القلب.
وغالباً ما تسبب بعض الأعراض الألم بالإضافة إلى التسبب في فرط النشاط ، والبعض الآخر يسبب النعاس غالبًا ما يظهر الارتباك مع هذه الأعراض.