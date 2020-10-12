أمير الباحة يرعى حفل تأهُّل”العين” لدوري المحترفين

الباحة – البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم ، احتفال تأهل نادي العين الرياضي بالمنطقة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وذلك بقرية الأطاولة التراثية بمحافظة القرى.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز في تصريح صحفي عقب الحفل أنّ حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – الداعم الأول لمختلف المجالات لتحقيق التطور والنهضة الشاملة، مؤكداً بأننا تابعون لهما ومنفِّذون لتوجيهاتهما .

وهنأ سموه نادي العين بالتأهل للمرة الأولي في تاريخه ، مؤكداً على أهمية إثبات وجودهم في السنة الأولى ومن ثم الانطلاق في المنافسة ، مشيراً سموه إلى صعوبة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبين سموه بأن نادي العين مستعد للمرحلة المقبلة ، مشيداً بإدارة النادي في تيسير أمور الفريق ، متمنياً سموه أن يُقدِّم الفريق أداء طيب في المنافسة.

وأشار سمو أمير الباحة إلى الجهود مبذولة لتجهيز ملعب مدينة الملك سعود الرياضية حيث جرى الانتهاء من تجهز المدرجات وأرضية الملعب ، مؤكداً سموه أن المدينة الرياضية ستكون جاهزة في الوقت الذي نحتاجها فيه.