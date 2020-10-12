أطباء يكتشفون..فيروس كورونا يخترق الدماغ!

كشف الأطباء خطر جديد، إذ أنهم وجدوا في جثث أشخاص ماتوا بسبب فيروس كورونا المستجد، آثارا للفيروس في أدمغة معظم المتوفين.
وأجرى الأطباء تشريحا لجثث 43 شخصا تتراوح أعمارهم بين 51 و 94 عاما، ووجدوا آثارا لفيروس كورونا في الدماغ لدى 53% منهم.
وتم العثور على آثار الفيروس في خلايا جذع الدماغ والخلايا العصبية الممتدة منه، بينما كان 86% مصابين بزيادة غير طبيعية في الخلايا النجمية التي تدعم خلايا النسيج العصبي بسبب تدمير الخلايا العصبية القريبة، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنك الروسية”.
وفي الوقت نفسه، لاحظ مؤلفو الدراسة أن التغييرات في الدماغ بسبب تغلغل فيروس كورونا المستجد لم تؤد إلى تأثير مدمر مباشر للفيروس على الجهاز العصبي المركزي.