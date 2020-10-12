أدبي وفنون جدة تكرمان أبناء الشهداء والمشاركين في فعاليات اليوم الوطني

جدة : البلاد

احتفى النادي الأدبي الثقافي وجمعية الثقافة والفنون بمحافظة جدة، مساء اليوم بأبناء شهداء الواجب، والمشاركون في برامج وفعاليات ومسابقة اليوم الوطني الـ 90 ، بحضور أعضاء النادي والجمعية وجمع من المشاركين .

وشملت فقرات الاحتفال تكريم المشاركون في ندوة ” تعزيز الانتماء الوطني في ظل الأزمات ” والشعراء المشاركون في الأمسية الشعرية التي أقيمت ضمن الفعاليات المشتركة بين النادي والجمعية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة .

وفي ختام الحفل قدم رئيس نادي جدة الادبي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي ومدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح الشهادات للمشاركين في الفعاليات معربين عن هذه اللفتة الكريمة من النادي والجمعية نظير العمل الذي قدموه خلال مشاركتهم في هذه المناسبة الغالية على الجميع .