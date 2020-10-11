323 إصابة جديدة بكورونا و 593 حالة تعافٍ

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، تسجيل 323 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 339,267 حالة.

وأوضح تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة

ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5043 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 593 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 325,330 حالة .

ولفت التقرير إلى أن هناك 8894 حالة نشطة حالياً، من بينها 826 حالة حرجة.

الحالات الجديدة المسجلة بفيروس ⁧#كورونا⁩ بحسب مدن ⁧#المملكة⁩: