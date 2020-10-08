62 % نسبة تملك السعوديين للمساكن

جدة – البلاد

اكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن رؤية المملكة 2030 أثبتت فاعلية منهجيتها منذ إطلاقها من خلال التحول المؤسسي في هيكل حوكمة المملكة، وقطاعات محورية عدة، أبرزها قطاع الإسكان، نتج عن ذلك مرونة في العمل وكفاءة عالية في المنتجات الإسكانية، مشيرا الى انه بلغت نسبة تملك المواطنين 62 % ، فيما انخفض عدد الأسر المستأجرة إلى 35 %، “.

وقال خلال لقاء جمعه برؤساء تحرير الصحف ومدراء القنوات ، إن برنامج الإسكان أسهم في استقرار وسعادة الأسرة من خلال حلول وخيارات تمويلية وسكنية لتمكينها من تملك مسكنها الأول، موضحا أن إتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية تركز عليها الوزارة من خلال 4 سياسات وهي ( سياسة التمويل والدعم السكني ، ودعم العرض، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وسياسة تطوير الخدمات).

وبيّن أن الوزارة كانت تُقرض 20 ألف مستفيد خلال العام، واليوم أصبحت تُقرض 20 ألف مستفيد خلال شهر واحد فقط، مشيداً بدور مؤسسة النقد العربي السعودي التي كان لها دور كبير بخفض نسبة الدفعة المقدمة من 30% إلى 10%.

وأضاف أنه من خلال سياسة دعم العرض تم توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، حيث تم ضخ 82 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة، وفّرت أكثر من 132 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أنه بدأ العمل حتى الآن على 58 مشروعاً تتراوح أسعارها ما بين 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال، بنماذج متنوعة تشمل الفلل، والتاون هاوس، والشقق. وتابع : إن الوزارة من خلال سياسة دعم العرض وفّرت أكثر من 205 مخططات للأراضي السكنية ستوفر أكثر من 175 ألف قطعة أرض سكنية، إضافة إلى تشجيع ملاك الأراضي البيضاء على تطويرها، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتحصيل رسوم الأراضي البيضاء بقيمة 1.4 مليار ريال تم صرفها لتنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية.