واتساب يتحرك رسميا.. الموقع العملاق يرصد هذا السلوك المريب

واتساب يحدث بين يوم وليلة أنظمته ويضيف مميزات جديدة لصالح مستخدميه، لكن هذا الإعلان يبدو مخيفا لكل من يرتكب هذا السلوك على واتساب .

كثرة انتشار الشائعات والرسائل المضللة عبر تطبيق “واتساب” دفع الشركة إلى إطلاق ميزة جديدة.

تتيح للمستخدمين البحث بشكل سريع في محتويات الرسائل المعاد توجيهها.

تلك التي تم إرسالها بشكل متكرر لأكثر من 5 أشخاص على الأقل، للتحقق من المعلومات الخطأ، حسبما أعلنت الشركة في بيان لها.

وطرحت هذه الميزة الجديدة عبر الأجهزة التي تعمل بنظام الآندرويد والآيفون في دول عدة.

وقالت الشركة، إن هذه الميزة تقوم على ظهور رمز العدسة المكبرة بجوار الرسائل.

التي تمت إعادة توجيهها بشكل متكرر من خلال خمسة أشخاص أو أكثر.

وعند النقر على رمز العدسة المكبرة سيفتح لك تبويب جديد.

يمكنك من البحث عن محتويات الرسالة عبر “جوجل – Google” ومحركات البحث الأخرى.

لتقديم نتائج بحث تساعد المستخدمين على تحديد ما إذا كان محتوى الرسالة موثوقاً وصحيحاً أم لا.

وفي مثال لهذه للميزة التي أصدرتها واتس آب، هناك رسالة سريعة الانتشار تدعي أن شرب ماء الثوم المسلوق الطازج سيعالج الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعند النقر على رمز العدسة سيظهر البحث على الويب ثلاثة مواقع للتحقق من الحقائق.

والتي تصف هذا الادعاء بأنه كاذب ومجرد شائعة.

وذكرت شبكة “CNN” الأمريكية، في شهر مارس الماضي، أن المعلومات الطبية الخطأ أصبحت مشكلة كبرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمنح واتساب المستخدمين القدرة على التحقق من المعلومات بأنفسهم مع ميزة البحث الجديدة.

وتقول الشركة إن أي رسالة يختارها المستخدم للبحث، يتم إرسالها مباشرة إلى محرك بحث لاكتشاف أصلها.

وتشكل هذه الميزة أحدث خاصية قامت بها الشركة في محاولة وقف الشائعات والمعلومات الخطأ التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وأكدت الشركة أن الإجراء قد خفض انتشار الرسائل المعاد توجيهها بشكل متكرر بنسبة 70%، رغم أنه من الصعب معرفة عدد الرسائل التي تحتوي على معلومات مغلوطة.