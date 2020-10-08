لكل عشاق الآيفون .. هذا موعد طرح آيفون 12 وهذه هي الأسعار المتوقعة

لكل عشاق الآيفون ، هناك موعد مع حدث سعيد يبدو أنه أصبح وشيكا بحسب ما حددت شركة آبل لموعد مؤتمرها للإعلان عن جهازها الجديد “ايفون 12”.

كما تعلن عن بعض المنتجات الأخرى، كما اختارت يوم 13 أكتوبر المقبل ليكون موعد المؤتمر، وذلك في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة.

وفقاً لموقع سكاي نيوز عربية، فإنه من المتوقع أن تعلن آبل عن موديلات عدة أخرى للأيفون.

وبحسب التسريبات فإن “أيفون 12” سيأتي في 4 إصدارت مختلفة.

وهما “12” الذي يأتي بشاشة عرض حجمها 5.4، ويأتي 12 ماكس و12 برو بشاشة حجمها 6.1.

أما 12 برو ماكس فحجم شاشته هي الأكبر بـ6.7 انش.

ومن المتوقع أن تبدأ الأسعار من 649 دولار أمريكي، وتصل إلى أكثر من 1099 دولاراً.

بالإضافة إلى اختلافه عن النسخ السابقة من حيث الحوافات الدائرية التي استخدمن في ايفون 11.

الجزء الخلفي

وفيما يخص الجزء الخلفي فإنه لن يتغير باستثناء تقليل عدد الكاميرات إلى 2 بدل من 3 في النسخة السابقة.

وهناك توقعات أن أيفون 12 الجديد سوف يصنع من الألومنيوم والإطار من نفس الخامات، إلا النسخة “12 برو” ستصنع من الطراز المقاوم للصدأ.

وبالنسة للإمكانيات، فستأتي الكاميرا بتحسينات أعلى من النسخ السابقة.

حيث سيتمتع الهاتف بمعدل حساس أعلى مع مستشعر آيباد برو الذي يستخدم تقنية الليزر ويجعل تجربة الواقع المعزز أفضل.

والمعالج في الغالب سيكون بنفس التسلسل السابق لآبل، بالإضافة إلى تدعيمه بسرعات تقنية الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.

وأما مساحة التحزين ستأتي ستكون 64 أو 128 جيجا حسب إصدار الآيفون ، أما الرامات فهي 4 أو 6 جيجا رام.

والبطارية ستكون بمساحة 2227 مللي أمبير في الساعة، وأيضاً بمساحة 2775 مللي أمبير، حسب اختيار الإصدار.

بالإضافة إلى تقنية الشاحن السريع، وهناك إضافات جديدة مثل جاهز تتبع الأشياء مثل المحفظة والمفاتيح عبر البلوتوث، وأيضاً سماعات أذن لاسيلكية.