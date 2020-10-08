صندوق الاستثمارات يواصل اقتناص الفرص

الرياض – البلاد

يواصل صندوق الاستثمارات العامة اقتناص الفرص العالمية لتنويع الإيرادات العامة وتعزيز قوة الاقتصاد السعودي ، حيث يجري مباحثات مبكرة لشراء حصة في سلسلة متاجر “لولو غروب إنترناشونال” ، حسبما أفاد مصدران مطلعان لوكالة رويترز ، بأن المناقشات بين الصندوق ومجموعة اللولو بدأت منذ أربعة إلى ستة أسابيع، ولم يتضح بعد حجم الحصة التي يسعى لشرائها ، أو ما إذا كانت المحادثات ستؤدي إلى صفقة نهائية.

وتُعد صفقة “لولو” من بين أكبر صفقات قطاع الاستهلاك والتجزئة في الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة ، وتدير المجموعة أيضا متاجر تجارية بجانب أعمال أخرى مثل المستشفيات والقطاع العقاري. وتقدر مبيعاتها السنوية بـ 7.4 مليار دولار، ولديها أكثر من 50 ألف موظف.