المناطق الاقتصادية الخاصة تمدد مبادرتها

جدة – خالد بن مرضاح

ضمن دورها في دعم الاستثمارات، أعلنت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تمديد مبادرة “ندعمكم لاستمرار أعمالكم” حتى انتهاء العام الجاري 2020 بهدف ضمان استمرارية الأعمال، وتمكين المستثمرين من الاستفادة من المبادرات الحكومية التي أطلقتها قيادة المملكة للحدّ من تبعات أزمة جائحة فايروس كورونا على القطاع الاستثماري.

وتتضمن هذه المبادرة مجموعة من المحفزّات والتسهيلات المتمثلة في تجديد التراخيص الاستثمارية، وتأجيل سداد عدد من المستحقات الخاصة بخدمات التراخيص الاستثمارية والخدمات العقارية والبلدية، بالإضافة لتأجيل سداد مبالغ المخالفات المسجّلة وتعليق إيقاف الخدمات للمتخلّفين عن السداد. وتم إطلاق المبادرة عبر مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°) مع نهاية الربع الأول من العام الجاري. ومنذ إطلاق المبادرة، حرصت الهيئة على توضيح محفزاتها للمستثمرين لضمان الاستفادة الكاملة منها دعماً لاستمرارية أعمالهم؛ حيث نظمت سلسلة من الندوات الرقمية بعنوان “متواصلين”.