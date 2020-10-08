الاستشارات النيابية لاختيار رئيس وزراء لبنان.. الخميس

بيروت – البلاد

بعد فشل محاولة أولى الشهر الماضي لتشكيل حكومة “مستقلين” يطالب بها الشارع والأسرة الدولية، أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس (الأربعاء)، أن الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد ستبدأ 15 أكتوبر الجاري. وأعلنت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على “تويتر”، أن “الرئيس عون حدد الخميس القادم، موعدا لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة”.

وبعد أشهر من المشاورات غير المثمرة إثر تعيينه أواخر أغسطس، اعتذر رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب في 26 سبتمبر عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية، في ظل تعنت حزب الله وحركة أمل، وخلافات بين الأفرقاء على الحقائب الوزارية،ووسط مطالبات دولية متزايدة بحكومة تنفذ إصلاحات ضرورية لإخراج هذا البلد من أسوء أزمة اقتصادية يواجهها منذ عقود. من جانبه، ندد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بـ”خيانة” الطبقة السياسية اللبنانية، رغم التعهدات التي قطعتها له في أول سبتمبر خلال زيارته الثانية للبنان، إذ تعهدت الأحزاب السياسية لماكرون خلال زيارته بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين ومستقلين في مهلة أسبوعين، من أجل الحصول على المساعدة الدولية اللازمة للنهوض بالبلاد غير أن ذلك لم يحدث.