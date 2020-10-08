أجراس الباب بالفيديو تجعل التوصيل أكثر أمانا

جدة – البلاد

أصبح لخدمة التوصيل دون لمس أهمية كبرى في ظل جائحة كوفيد-19، ومع ارتفاع الإصابات مجددا، يتحدث محمد ميراج هدى، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى رينغ، عن دور أجراس الباب بالفيديو في تعزيز مستوى السلامة.

مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، علينا مواصلة حماية أنفسنا وعائلاتنا والحرص على التعقيم المستمر وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي بالإضافة إلى تقليل فرص التواصل عن قرب مع الآخرين – مما يساعد في تقليل المخاطر، حتى من يتواجدون عند أبواب منازلنا. وفي الأشهر الماضية، ازداد اعتمادنا على التوصيل المنزلي لمختلف السلع والخدمات – من لوازم البقالة ووجبات الطعام إلى وثائق البنوك والتسوق عبر الإنترنت.

يعدّ فتح الباب لاستقبال عاملي التوصيل مثابة مخاطرة جديدة في كل مرة لانتقال العدوى، ولكن لحسن الحظ هناك بعض الحلول السريعة التي يمكن أن نستفيدنا. ومن تلك الحلول أجراس الباب بالفيديو، كتلك التي توفرها رينغ، والتي تستخدم مع تطبيقات التوصيل لتمكين العملاء من قبول الطلب والتواصل مع عامل التوصيل دون الحاجة لفتح باب المنزل.