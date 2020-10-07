ضبط الطب البديل

الرياض – البلاد

أصدر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي النسخة الأولى من دليل مزاولة الطب البديل والتكميلي الذي يهدف إلى تقديم الإيضاحات وأبرز الضوابط والاشتراطات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة في الطب البديل والتكميلي.

وصنّف الدليل الممارسات المعتمدة والمرخصة من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي إلى خمس ممارسات وهي: الحجامة، الوخز الإبري، تقويم العظام، تقويم العمود الفقري، بالإضافة إلى المعالجة الطبيعية. وأورد الدليل الاشتراطات الخاصة لكل ممارسة والمحظورات على الممارس والمنشأة بهدف تنظيم العمل في ممارسات الطب البديل والتكميلي والوصول إلى ممارسات آمنة يقوم عليها ممارسون متخصصون ومرخص لهم.

كما احتوى الدليل أيضاً على بعض الضوابط والاشتراطات العامة المتعلقة بالممارسين وأصحاب المنشآت، كالميثاق الأخلاقي والمهني للممارسين وضوابط الإعلان والدعاية الطبية، وما يجب توفره في المنشآت من تجهيزات وأدوات طبية لضمان الحصول على الرعاية الطبية الآمنة.