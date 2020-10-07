تناول القهوة يقلل خطر الإصابة بالشلل الرعاش

أفاد باحثون أمريكيون بأن تناول “الكافيين” قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الشلل الرعاش لدى الأشخاص الذين يمتلكون طفرة جينية مرتبطة باضطراب الحركة.

وقالت الدكتورة جريس كروتى، الأستاذ في مستشفى “ماساتشوستس العام”: “من الممكن استخدام مستويات الكافيين في الدم كمؤشر حيوي للمساعدة في تحديد الأشخاص الذين لديهم هذا الجين سيصابون بالمرض، على افتراض أن مستويات الكافيين تظل مستقرة نسبيًا”.

كانت عدد من الدراسات السابقة أظهرت أن الكافيين قد يقي من مرض الشلل الرعاش لدى الأشخاص الذين ليس لديهم عوامل خطر وراثية.. وركزت الدراسة الجديدة على طفرة في جين (LRRK2) تزيد من خطر الإصابة بمرض الشلل الرعاش.. لذا يحاول العلماء تحديد العوامل الجينية أو البيئية الأخرى المساهمة.