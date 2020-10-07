468 إصابة جديدة بكورونا و596 حالة تعافٍ

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 468 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 337,711 حالة.

وأوضح تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة

ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 4947 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 596 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 323,208 حالة

لفت التقرير إلى أن هناك 9556 حالات نشطة حالياً، من بينها 913 حالة حرجة.

الحالات الجديدة المسجلة بفيروس ⁧ #كورونا ⁩ بحسب مدن ⁧ #المملكة ⁩: