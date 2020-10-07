الراجحي يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء العمل بدول مجلس التعاون

البلاد : متابعات

رأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وفد المملكة في أعمال الاجتماع السادس للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد اليوم -عبر الاتصال المرئي-.

وناقش أصحاب المعالي الوزراء خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل، ورؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد – 19) إضافة إلى إستراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مخرجات اجتماعات مسار مجموعة عمل التوظيف في مجموعة العشرين التي رأستها الوزارة هذا العام.