رئيس «نزاهة» يبحث مع رئيس مجموعة العمل المالي “فاتف” سبل التعاون

البلاد : واس
عقد معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي اليوم ، مع رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف) الدكتور ماركوس بلير.
وفي بداية الاجتماع رحب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد برئيس مجموعة العمل المالي (فاتف)، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أوضح معالي رئيس (نزاهة) أنه بحكم رئاسة المملكة العربية السعودية لدول مجموعة العشرين للعام 2020م، وإيمانا منها بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد بدول المجموعة، حرصت القيادة السياسية في المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وبمتابعة من سمو ولي العهد – حفظهما الله- على تبني دول مجموعة العشرين مجموعة من المبادرات الفريدة من نوعها في تاريخ المجموعة.
ويُشار إلى أن من أبرز تلك المبادرات تبني أول اجتماع وزاري لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين، وذلك حتى تتاح الفرصة بأن يناقش الوزراء المختصين بمكافحة الفساد بأقوى 20 دولة اقتصاديا حول العالم، أهم تحديات الفساد، ويتفقون على بيان وزاري يكون بمثابة خارطة طريق للعالم للتغلب على هذه التحديات، بما في ذلك التحديات المتعلقة بضعف التعاون بين الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد حول العالم، والحد من الملاذات الآمنة للفاسدين، وشفافية المستفيد الحقيقي، ومخاطر الفساد المرتبطة بالجريمة المنظمة وجائحة كورونا.