دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يحتفي بالخط العربي

البلاد : متابعات

يحتفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم الكروي الجديد، بمبادرة “عام الخط العربي”، وذلك بتعريب الأسماء على قمصان لاعبي أندية الدوري من خلال استخدام خط الثلث.

ويأتي ذلك بالتعاون بين وزارتي الثقافة والرياضة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، إدراكا بأهمية تضافر الجهود لتعزيز حضور الخط العربي عبر مختلف المنصات والمناسبات، وتعزيز ممارساته في مختلف الأنشطة المجتمعية، بوصف الخط العربي عنصرًا أساسيًّا في حفظ الثقافة العربية، إضافة إلى ما له من دور في إبراز جماليات الفن الإسلامي.

وسينطلق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسمه الجديد يوم السبت 17 أكتوبر 2020م، وستتضمن المبادرة تصاميم مبتكرة لكتابة أسماء اللاعبين على قمصانهم باللغة العربية خلال مباريات الموسم كاملًا، وسيستخدم فيها خط الثلث كونه أحد فنون الخط العربي الأصيلة، الذي يبرز جماليات الخط العربي وبراعة تفاصيله ودقة تراكيبه الفنية، كما سيتم عرض هوية عام الخط العربي على شاشات “LED” المحيطة بالملعب.

ويأتي “عام الخط العربي” تحت مظلة برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وهو من مبادرات وزارة الثقافة لخدمة الخط العربي والاحتفاء به محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، لترسيخ ريادة المملكة في رعاية الثقافة العربية والإسلامية والحفاظ عليها.

وتهدف الوزارة من المبادرة إلى إبراز فن الخط العربي بوصفه فنًّا قائمًا بذاته، وتعزيز وتحفيز ممارسات الخط العربي على مستوى المؤسسات والأفراد، وتوظيفه في مختلف التطبيقات البصرية، وتقديم الدعم لمتخصصي وموهوبي الخط العربي، إضافة إلى نشر ثقافة استخدامه بين النشء، وتوحيد جهود القطاعات المعنية والمبادرات الفردية التي تسعى لإبقاء فن الخط العربي وحمايته من الاندثار.