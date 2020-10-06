“بريجستون “ تتطلع لتحقيق المزيد من النمو في السعودية

جدة- البلاد

على الرغم من تفشي فيروس كورونا، تستعد صناعة الإطارات للعودة أقوى من ذي قبل، خاصة في ظل اعتماد الناس على سياراتهم للوصول إلى وجهاتهم، في ظل التقليص التدريجي للقيود. جاء ذلك ضمن الندوة الافتراضية التي نظمتها “بريجستون الشرق الأوسط”، التي عبرت من خلالها عن تفاؤلها بشأن آفاق السوق المستقبلية في المملكة العربية السعودية.

وانضمّ ستيفانو سانشيني، المدير الإقليمي لشركة “بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا”؛ وبيرنا أكينسي، مدير التسويق “بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا”، إلى الندوة الافتراضية لتسليط الضوء على مدى تأثير الوباء العالمي على قطاع السيارات وصناعة الإطارات، لا سيّما عقب الإغلاق المؤقّت للشركات حول العالم وخفض الوظائف وبقاء الأشخاص في الحجر المنزلي لعدة أشهر تجنّباً للإصابة بالفيروس المستجد.

وتخللت الجلسة التأكيد على أهمية الارتقاء بمستويات السلامة باعتبارها أولوية عند شراء الإطارات، حيث دعا المشاركون إلى ضرورة شراء واستخدام إطارات عالية الجودة حصراً كونها عاملاً مؤثراً على مسافة الكبح والتعامل مع حالات الطرق والتماسك أثناء القيادة.