الهلال ينتظر الطريس والقحطاني… والاتحاد يطلب الحافظ

الرياض- إبراهيم آل صالح

علمت مصادر ( البلاد ) أن إدارة الهلال توصلت إلى اتفاق نهائي مع لاعب نادي الاتفاق فواز الطريس، سينتقل بموجبه إلى صفوف الزعيم خلال اليومين القادمين، علماً بأن اللاعب سيدخل الفترة الحرة بعد ثلاثة أشهر.

وفي السياق، بدأت الإدارة الهلالية في الاستفسار عن اللاعب الشاب عبدالمحسن القحطاني نجم المنتخب السعودي للشباب ونادي القادسية؛ حيث من المتوقع أن يتم الرد من قبل اللاعب، وإدارة ناديه خلال الأيام القادمة.

من جهة أخرى، تلقت إدارة الهلال عرضا رسميا من إدارة الاتحاد لكسب خدمات مدافع الفريق الهلالي عبدالله الحافظ، الذي سيدخل الفترة الحرة قريبًا، ومن المتوقع أن توافق الإدارة الهلالية على رحيل عبدالله الحافظ للاتحاد.