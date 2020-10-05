15 منشأة تدريبية جديدة في السياحة

الرياض- البلاد

ضمن خططها للتوسع في تشغيل المزيد من المنشآت التدريبية المتخصصة وتطوير برامج نوعية للمتدربين والمتدربات في مجال السفر والسياحة، أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تشغيل(15) منشأة تدريبية متخصصة بمختلف مناطق المملكة، تقدم البرامج التدريبية لحوالي(21) ألف متدرب ومتدربة ،سواءّ بالتشغيل المباشر لتلك المنشآت أو بالشراكة مع شركات متخصصة في السفر والسياحة لسد احتياجها من الكوادر الوطنية المؤهلة.

كما أتاحت أيضاً أقساماً متخصصة في مجالات السياحة والضيافة بعدد من الكليات التقنية للبنين والبنات ،لإكساب المتدربين والمتدربات عدة مهارات متخصصة من أبرزها: أعمال وكيل السفر والسياحة، إنشاء وتعديل وإلغاء الحجوزات، إصدار التذاكر ومستندات السفر، تصميم برامج سياحية، إعداد تقارير المبيعات، وأنظمة ولوائح السفر.